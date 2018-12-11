ФСБ и МВД провели следственные действия в московском офисе ФАС

«В ФАС России работали представители МВД и ФСБ, им предоставлялась вся необходимая информация», — отметили в антимонопольном ведомстве.
По информации ФАС, следственные действия касались дел и решений, принятых Федеральной службой по тарифам в 2012—2014 годах. Правопреемником этой службы, упраздненной в 2015 году, является ФАС.
ТАСС в пресс-службе ФАС уточнили, что правоохранительные органы проводили проверку в управлении контроля электроэнергетики, а также у заместителей главы антимонопольной службы Сергея Пузыревского и Виталия Королева.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что следственные действия проводятся по делу о мошенничестве в отношении певца Арэя Балевского. По данным издания, он, якобы, предлагал энергетической компании «Каспэнергосбыт» решить спорные вопросы с ФАС за $1,8 млн.