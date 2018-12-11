В центре Страсбурга произошла стрельба, два человека погибли
В центре французского города Страсбург, резиденции Европарламента, произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по толпе в район улицы
В центре французского города Страсбург, резиденции Европарламента, произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по толпе в район улицы
Центр города, в котором сейчас расположен рождественский базар, оцеплен. Человек, открывший огонь, пока не найден. Но, как сообщила префектура, он уже опознан. Полиция эвакуировала центр города в районе Гран Рю и просит прохожих укрыться в магазинах и ресторанах и не выходить на улицу. Власти не исключают теракта.
Чрезвычайный протокол активирован в больницах Страсбурга, сообщает Franceinfo. «Белый план — это чрезвычайный план для оказания помощи в случае нападения, эпидемии или стихийных бедствий», — уточняет издание.
По информации BFM, президента Франции Эмманюэля Макрона информируют о стрельбе. Он направил в Страсбург главу МВД Кристофа Кастанера.
Консульство РФ в Страсбурге не располагает информацией о гражданах России, которые могли пострадать в результате атаки. «Мониторим ситуацию», — сказал «РИА Новости» сотрудник дипломатического представительства.
Алескей Тарханов, Париж; Дмитрий Спиридонов
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