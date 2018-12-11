В центре Страсбурга произошла стрельба, два человека погибли

Центр города, в котором сейчас расположен рождественский базар, оцеплен. Человек, открывший огонь, пока не найден. Но, как сообщила префектура, он уже опознан. Полиция эвакуировала центр города в районе Гран Рю и просит прохожих укрыться в магазинах и ресторанах и не выходить на улицу. Власти не исключают теракта.