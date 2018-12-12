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03:42 (мск), источник: Известия

Число погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до четырех

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает BFMTV.

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Источник: Reuters

Ранее в коммюнике префекта региона Гранд-Эст заявляли о двух погибших и еще 11 раненых, семеро из которых — в тяжелом состоянии, пишет агентство ТАСС.

Злоумышленник открыл стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга вечером 11 декабря. Власти квалифицировали происшествие как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Задержать стрелка пока не удалось, он получил ранение в ходе перестрелки в полицией в одном из кварталов Страсбурга. Историческая часть города оцеплена, на место прибыли военные.

Личность злоумышленника установлена — этот человек ранее нарушал закон, преступник числится в списке подозреваемых в терроризме. Стрелком является 29-летний уроженец Страсбурга. Мужчина должен был быть задержан утром 11 декабря по делу об убийстве, однако злоумышленника не оказалось дома, сообщает «РИА Новости».

На место происшествия выехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер по поручению главы государства Эммануэля Макрона.

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