Число погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до четырех

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Ранее в коммюнике префекта региона Гранд-Эст заявляли о двух погибших и еще 11 раненых, семеро из которых — в тяжелом состоянии, пишет агентство ТАСС.

Злоумышленник открыл стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга вечером 11 декабря. Власти квалифицировали происшествие как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Задержать стрелка пока не удалось, он получил ранение в ходе перестрелки в полицией в одном из кварталов Страсбурга. Историческая часть города оцеплена, на место прибыли военные.

Личность злоумышленника установлена — этот человек ранее нарушал закон, преступник числится в списке подозреваемых в терроризме. Стрелком является 29-летний уроженец Страсбурга. Мужчина должен был быть задержан утром 11 декабря по делу об убийстве, однако злоумышленника не оказалось дома, сообщает «РИА Новости».