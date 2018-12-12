В Росавиации рассказали о фальсификации «Жемчужной рекой» авиабилетов

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По его словам, авиабилеты продавались в составе турпакетов, в том числе на 23 ноября. Вернуться в Москву туристы должны были 8 декабря, также рейсами Pegas Fly.

При этом в авиакомпании Росавиации 11 декабря заявили, что прекратили летать в Хайкоу с 26 ноября. Таким образом, «Жемчужная река» выдавала своим клиентам маршрут-квитанцию электронного билета с недостоверной информацией.

«Рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайкоу у авиакомпании запланированы не были. Компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристской деятельности и отправила туристов на остров Хайнань заведомо без обратного билета», — пояснил Извольский.

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По данным Генконсульства РФ в Китае, сейчас в КНР находятся более 230 туристов от «Жемчужной реки», у которых нет обратного билета.

В Минтрансе РФ сообщили о 368 клиентах туроператора на Хайнане, которые не смогли вылететь в Казань 8 декабря, как было распланировано. Вылет остальных 1165 туристов в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск запланирован в период с 11 по 14 декабря. Еще около 200 туристов должны вернуться в Казань.