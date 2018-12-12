Суд обязал Сторми Дэниелс выплатить президенту США сумму судебных издержек

Источник: AP 2018

«Данное решение суда, наряду с предыдущим постановлением суда об отклонении дела Сторми Дэниелс о диффамации против президента, вместе составляют полную победу президента и полное поражение Сторми Дэниелс в этом деле», — заявил телеканалу адвокат Трампа Чарльз Хардер.

Как отмечается, обозначенная судом сумма значительно меньше $800 тыс., которые адвокат Трампа запросил в начале месяца.

Между тем, адвокат Дэниелс Майкл Авенатти сообщил телеканалу, что его клиентке не придется платить Трампу.

Сторми никогда не придется платить ни копейки, потому что они должны ей более $1 млн в виде гонораров адвоката и расходов по основному делу о неразглашении, особенно в свете признания Коэна виновным в уголовном преступлении. Майкл Авенатти адвокат Сторми Дэниелс

Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, в том числе и Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

В марте Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с Трампом в 2006 году.

В 2011 году она согласилась на предложение одного из журналов обнародовать факт ее связи с Трампом за $15 тыс., но подверглась серьезным угрозам, в том числе в адрес ее дочери.