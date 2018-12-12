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11:03 (мск), источник: Интерфакс

Суд обязал Сторми Дэниелс выплатить президенту США сумму судебных издержек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Федеральный судья во вторник обязал порноактрису Стоми Дэниэлс оплатить президенту США Дональду Трампу судебные издержки в $292 тыс. и еще одну тысячу штрафа в связи с ее отклоненным иском о клевете, сообщил телеканал CNBC.

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Источник: AP 2018

«Данное решение суда, наряду с предыдущим постановлением суда об отклонении дела Сторми Дэниелс о диффамации против президента, вместе составляют полную победу президента и полное поражение Сторми Дэниелс в этом деле», — заявил телеканалу адвокат Трампа Чарльз Хардер.

Как отмечается, обозначенная судом сумма значительно меньше $800 тыс., которые адвокат Трампа запросил в начале месяца.

Между тем, адвокат Дэниелс Майкл Авенатти сообщил телеканалу, что его клиентке не придется платить Трампу.

Сторми никогда не придется платить ни копейки, потому что они должны ей более $1 млн в виде гонораров адвоката и расходов по основному делу о неразглашении, особенно в свете признания Коэна виновным в уголовном преступлении.
Майкл Авенатти
адвокат Сторми Дэниелс
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«Ничего особенного»: Сторми Дэниэлс рассказала о связи с Трампом

Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, в том числе и Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

В марте Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с Трампом в 2006 году.

В 2011 году она согласилась на предложение одного из журналов обнародовать факт ее связи с Трампом за $15 тыс., но подверглась серьезным угрозам, в том числе в адрес ее дочери.

Впоследствии Дэниелс распространила портрет человека, который, вероятно, угрожал ей. В свою очередь, Трамп опубликовал его у себя в Twitter с подписью «картинка, которую сделали годы спустя про несуществующего человека». В ответ на это Дэниелс подала иск о клевете, который был отклонен судом.

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