Число раненых в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до 13

Источник: AFP 2018

Об этом в среду сообщает Agence France-Presse со ссылкой на префектуру.

По данным агентства, три человека погибли, 13 пострадали, из них восемь получили тяжелые ранения.

В коммюнике префектуры также отмечается, что розыски подозреваемого продолжаются.