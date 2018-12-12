Число раненых в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до 13
ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Число раненых в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до 13.
ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Число раненых в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до 13.
Об этом в среду сообщает Agence
По данным агентства, три человека погибли, 13 пострадали, из них восемь получили тяжелые ранения.
В коммюнике префектуры также отмечается, что розыски подозреваемого продолжаются.
Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщал о 12 раненых.