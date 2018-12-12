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10:28 (мск), источник: ТАСС

Число раненых в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до 13

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Число раненых в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до 13.

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Источник: AFP 2018

Об этом в среду сообщает Agence France-Presse со ссылкой на префектуру.

По данным агентства, три человека погибли, 13 пострадали, из них восемь получили тяжелые ранения.

В коммюнике префектуры также отмечается, что розыски подозреваемого продолжаются.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщал о 12 раненых.

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