Власти уточнили, что при стрельбе в Страсбурге погибли два человека

Источник: Reuters

«По предварительным данным, жертвами стали 16 человек, из них два человека погибли, девять получили тяжелые ранения, пять — легкие», — сообщает префектура.

Ранее сообщалось, что погибли три человека, пострадали 13 человек.

Также префектура сообщает, что в Страсбурге в среду запрещено проведение демонстраций. Закрыты культурные и спортивные объекты, в частности, музеи и катки. В то же время, работа школ, лицеев и колледжей продолжается.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером на рождественской ярмарке. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и Германии был ранее признан виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.