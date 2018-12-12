Blacklist коррупционеров 2018 года: за утрату доверия уволили 662 человека

Источник: Daily Storm

В июле 2017 года Госдума приняла закон о черном списке для госслужащих. Идея этой инициативы — создать публичную доску позора для чиновников, уличенных в коррупции. Если служащий попадает в этот список, то работать в государственных структурах ему запрещается. В НКО «Трансперенси» считают создание данного реестра правильным решением — это позволит оградить власть от тех, кто ей злоупотребляет, — но и не исключают проблем при ведении документа. Daily Storm разобрался, как чиновники обходят внесение в список, а также изучил, кто чаще всего в нем фигурирует.

Эффективный результат

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, ведется с марта 2018 года. За это время он пополнился сведениями о нарушениях, направлявшимися в правительство РФ региональными властями. Так, ведомству удалось зафиксировать более 600 случаев коррупционных преступлений среди госслужащих. И вот что получилось.

Источник: Daily Storm

Треть реестра составили депутаты местных органов самоуправления: в список вошли 243 человека, назначенные на эту должность. Серебро по уровню коррупционных нарушений «взяли» судебные приставы и сотрудники местных УФССП, которых в реестре втрое меньше, чем депутатов. Третьими по частоте упоминания стали сотрудники муниципальных образований — главы администраций и сельсоветов, директора школ и спортивных секций.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает этот результат «эффективным». По его словам, число коррупционных правонарушений среди местной власти снизилось в два раза, после того как ввели закон о реестре.

Новость В РФ составили психологический портрет среднестатистического коррупционера

С тем, что реестр полезен для борьбы с коррупцией, согласен эксперт НКО «Трансперенси Интернешнл — Россия», бывший глава петербургского отделения ФБК и создатель проекта «Муниципальная пила» Дмитрий Сухарев.

«Количество чиновников, которые присутствуют в этом черном списке, не такое большое, как должно было бы быть. Пока сама процедура [внесения в реестр] сырая, но я думаю, что со временем она будет совершенствоваться. Сам реестр — абсолютно правильная вещь. Люди, уличенные в коррупции, не должны быть допущены к государственной власти, и список этому способствует».

Не допустить любой ценой

По числу коррупционных нарушений среди регионов лидируют Приволжский и Центральный федеральные округа. В этих частях России зафиксировано 140 и 128 случаев коррупции среди чиновников соответственно. По сравнению с другими регионами это — действительно большие цифры. Например, в Северо-Кавказском ФО было совершено всего 19 нарушений за год.

Вероятно, количество случаев, связанных с коррупцией, зависит и от общей численности населения в регионах. В Центральном ФО проживают 39 миллионов человек, а в Приволжском — 29, что значительно превышает средний показатель в 12,5 миллиона жителей по остальным регионам.

Источник: Daily Storm

Кроме того, превалирующее число выявленных правонарушений в ПФО и ЦФО связано с особенностями контроля, считает Дмитрий Сухарев.

«Прокуратура [в этих округах] уже перестроилась на то, чтобы добиваться увольнения людей по этой статье, — поясняет эксперт. — Региональный прокурор ставит перед подчиненными задачу не просто снять чиновника с должности, а обязательно внести его фамилию в реестр. Органы стараются полностью использовать возможности списка, чтобы уволенный за коррупцию служащий больше не был допущен к госдолжности. В остальных регионах этого пока нет».

Позитивные сдвиги в борьбе с коррупцией отмечает и департамент госслужбы и кадров МВД РФ. В справочном материале ведомства утверждается, что в первой половине 2018 года «реализация задач по созданию атмосферы нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям дает положительные результаты». В документе также указано, что за отчетный период сотрудники ОВД сдали 131 полученный ими подарок.

А если найду?

Однако умолчание о склонении к коррупционному правонарушению — далеко не самая частая причина увольнения. Согласно реестру, основные статьи нарушений среди госслужащих — непредставление сведений о доходах, расходах и имуществе (по сути, ведение чиновниками предпринимательской деятельности, запрещенной для них), либо неверный порядок этой процедуры, а также неприятие мер для устранения конфликта интересов. Всего в реестре числится 592 случая сдачи ложных деклараций и использования личных связей на работе.

Но лазейки существуют. Как рассказал Сухарев, госслужащий может добровольно сложить мандат, чтобы не попасть на «доску позора», и тогда информация о нарушении остается нераскрытой.

«У нас было много коррупционных историй с непредставлением сведений или конфликтом интересов [среди чиновников], и в 99% случаев это заканчивалось увольнением по собственному желанию, — говорит эксперт. — Но недавно в Госдуме приняли изменения, которые сделают такую ситуацию невозможной: [согласно законопроекту] после сдачи мандата прокурорская проверка прекращаться не будет».

Впрочем, нахождение в реестре не вечно. Госслужащий исключается из списка через пять лет после внесения либо в случае смерти. Также должность может быть возвращена по решению суда, как это произошло с чиновником из Ростова Владимиром Сакеллариусом. Но такая судьба ожидала далеко не всех из черного списка.

Эхо громких дел

В феврале 2018 года мэра Краснокамска Юлию Потапову заподозрили в конфликте интересов. Об этом сообщил в департамент госслужбы и профилактики коррупции местный предприниматель, который заявил, что Потапова прошлым летом устроила свою падчерицу Полину Казанцеву руководителем муниципальной гостиницы. Существует версия, что обвинение мэра было подстроено ее политическими оппонентами, однако официальных подтверждений этому не нашлось.

Как сообщает информационное агентство Ura.ru, Потапову обвиняли в конфликте интересов еще в 2016 году, сразу после ее назначения на должность. Тогда местная прокуратура предполагала, что на ее победу повлиял муж-депутат, отдав свой голос за супругу.

Потапову отправили в отставку 26 октября 2018 года. Признать решение об увольнении незаконным ей не удалось, а пост руководителя гостиницы, согласно данным СПАРК, падчерица вскоре после этой истории покинула.

Другой подобный случай произошел в Челябинске. По статье «непредставление сведений об имуществе» был уволен заместитель министра экономразвития области Антон Бахаев. Он был задержан 19 июля и оставался под стражей до конца сентября. Согласно данным следствия, замминистра не представлял сведений о принадлежавших ему двух земельных участках в VIP-поселке на протяжении 2015−2017 годов.

Чиновника также обвинили в хищении из бюджета 3,8 миллиона рублей, которые он якобы присвоил при подготовке форума России и Казахстана.

Участником еще одного коррупционного скандала стал Петр Яковлев, занимавший должность зампредседателя санкт-петербургского управления ФАС и руководивший отделом контроля госзакупок.

Яковлев был уволен 1 октября по той же причине, что и Бахаев: непредставление сведений о доходах. Сам чиновник категорически отрицает свою вину. «Я с такой формулировкой не согласен. Захотели уволить — уволили, но с этой формулировкой я не согласен», — заявил Яковлев корреспонденту издания «Мойка78».