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15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В России осудили серийных охотников за пиццей

Челябинский суд вынес приговор двум жителям Кургана за серийные нападения на доставщиков пиццы, у которых они воровали выручку и продукты. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает РИА Новости.

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Источник: AP 2018

По данным полиции, налетчики трижды заказывали пиццу и суши с доставкой на дом в Советском районе Челябинска, после чего поджидали курьеров на улице и грабили. Уточняется, что на одного из пострадавших они напали с газовым баллончиком.

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За серийные кражи сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое молодых людей в возрасте 24 и 22 лет. Преступники полностью признали свою вину и возместили ущерб общей суммой в 11 тысяч рублей. Они осуждены по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж») и приговорены к трем годам колонии общего и строгого режима.

В феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили двоих мужчин, напавших с ножом на курьера и отобравших у него пакет с пиццей. Вскоре грабители были задержаны сотрудниками полиции. Им назначено наказание в виде двух и трех лет лишения свободы условно.

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