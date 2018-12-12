В России осудили серийных охотников за пиццей

Источник: AP 2018

По данным полиции, налетчики трижды заказывали пиццу и суши с доставкой на дом в Советском районе Челябинска, после чего поджидали курьеров на улице и грабили. Уточняется, что на одного из пострадавших они напали с газовым баллончиком.

Новость В Австралии объявили в розыск дерзких похитителей чеснока

За серийные кражи сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое молодых людей в возрасте 24 и 22 лет. Преступники полностью признали свою вину и возместили ущерб общей суммой в 11 тысяч рублей. Они осуждены по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж») и приговорены к трем годам колонии общего и строгого режима.