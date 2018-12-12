Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин
По требованию Генпрокуратуры в связи с утратой доверия был уволен замруководителя УФАС России по
По требованию Генпрокуратуры в связи с утратой доверия был уволен замруководителя УФАС России по
По его словам, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что жена чиновника купила 66 машин, хотя доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок. После этого замруководителя петербургского управления ФАС отправили в отставку. Имя чиновника господин Чайка не назвал.
Подробности — в интервью генпрокурора «Ъ» «Для нас важно качество надзорной деятельности».
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