Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

По его словам, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что жена чиновника купила 66 машин, хотя доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок. После этого замруководителя петербургского управления ФАС отправили в отставку. Имя чиновника господин Чайка не назвал.