Пономарева перевели в некурящую камеру

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время он уже находится в камере с некурящими гражданами, кроме него — еще семь человек», — сказал Мельников.

Он пояснил, что курящие арестанты согласились поменяться местами с некурящими, и таким образом удалось разделить курящих правонарушителей с некурящими.

«Я хотел бы поблагодарить уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову за оперативное вмешательство и помощь в сложившейся ситуации, а также руководство ГУВД Москвы, которое откликнулось», — сказал Мельников.

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Ранее Пономарев пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере членам Общественной наблюдательной комиссии, посетившим его в спецприемнике.

Тверской суд Москвы 5 декабря признал 77-летнего Льва Пономарева виновным в организации акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов уголовных дел «Нового величия» и группы «Сеть», прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

7 декабря Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток.