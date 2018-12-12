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19:09 (мск), источник: РИА Новости

В ГП опровергли информацию СМИ о чиновнике, жена которого имела 66 машин

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экс-чиновник Ространснадзора, уволенный за утрату доверия, в частности из-за того, что его жена владела 66 автомобилями, был освобожден от должности не в этом году, а раньше, заявил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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Ранее в среду газета «Коммерсант» опубликовала интервью с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой, посвященное борьбе с коррупцией. В числе прочего Чайка рассказал, что из Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за утрату доверия был уволен чиновник, поскольку жена этого человека купила 66 автомобилей, «тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок».

Как сообщило радио «Говорит Москва», в реестре уволенных сотрудников Ространснадзора за этот год значится один человек — Александр Комаров. Его фамилию также назвали некоторые СМИ. В разговоре с «Говорит Москва» Комаров опроверг, что его доход позволяет купить 66 автомобилей, по его словам, жена имеет предприятие с доходом 1 миллион рублей в год и владеет только одним автомобилем. Также Комаров заявил, что подаст иски о защите чести и достоинства к СМИ, которые решили его «немножко оскорбить».

«Далеко не все наши коллеги умеют читать большие тексты. Это было сказано в той части интервью, где Юрий Яковлевич (Чайка — ред.) информировал о реализации наших полномочий за 2016−2017 годы. Тот самый чиновник, фамилия которого не называлась в интервью, был уволен именно в то время. Про 2018 год там речи не шло. Действительно, в 2018 году был уволен один человек, к нему и обратились коллеги из прессы. Если он считает, что речь идет о нем, и хочет подать в суд, то это его право, не уверен, что этот иск будет иметь какую-то судебную перспективу», — сказал Куренной РИА Новости.

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