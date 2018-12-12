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19:54 (мск), источник: RTVi

Гитарист Cannibal Corpse напал на соседку и полицейского, пока в его горящем доме взрывались боеприпасы

Во Флориде гитариста дэт-металл группы Cannibal Corpse Патрика О’Брайена задержали и обвинили в нападении на соседку и полицейского. Об этом сообщает NBC.

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Как рассказывает телеканал, сначала в доме, который снимает О’Брайен, начался пожар. Пламя перекинулось на боеприпасы, которые музыкант хранил дома, из-за чего начались взрывы. У пожарных ушел час на то, чтобы потушить дом гитариста.

Причину пожара пока не установили, но известно, что у О’Брайена дома хранились два боевых огнемета.

В момент пожара в местную полицию поступила информация о происходящей краже. Выяснилось, что О’Брайен ворвался в дом к соседке и заставил ее лечь лицом в пол. Выйдя во двор, музыкант набросился с ножом на приехавших полицейских. Остановить гитариста удалось только с помощью электрошокера.

На первом судебном заседании музыкант появился в смирительной рубашке. Судья назначил 53-летнему О’Брайену залог в $50 тысяч и обязал пройти тест на наркотики.

Группа Cannibal Corpse была основана в 1988 году и записала 14 студийных альбомов, заработав культовый статус. По некоторым данным, Cannibal Corpse — самая продаваемая дэт-металлическая группа в истории. Всего было продано около двух миллионов их пластинок.

В разное время выступления группы запрещали в США, России, Германии, Австралии и других странах. Песни группы носят названия вроде «Лоботомия ледорубом», «Окровавленный цемент» и «Устройство для удаления мозга».

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