Гитарист Cannibal Corpse напал на соседку и полицейского, пока в его горящем доме взрывались боеприпасы

Как рассказывает телеканал, сначала в доме, который снимает О’Брайен, начался пожар. Пламя перекинулось на боеприпасы, которые музыкант хранил дома, из-за чего начались взрывы. У пожарных ушел час на то, чтобы потушить дом гитариста.

Причину пожара пока не установили, но известно, что у О’Брайена дома хранились два боевых огнемета.

В момент пожара в местную полицию поступила информация о происходящей краже. Выяснилось, что О’Брайен ворвался в дом к соседке и заставил ее лечь лицом в пол. Выйдя во двор, музыкант набросился с ножом на приехавших полицейских. Остановить гитариста удалось только с помощью электрошокера.

На первом судебном заседании музыкант появился в смирительной рубашке. Судья назначил 53-летнему О’Брайену залог в $50 тысяч и обязал пройти тест на наркотики.

Группа Cannibal Corpse была основана в 1988 году и записала 14 студийных альбомов, заработав культовый статус. По некоторым данным, Cannibal Corpse — самая продаваемая дэт-металлическая группа в истории. Всего было продано около двух миллионов их пластинок.