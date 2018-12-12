Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
104 судна заблокированы: Украина выставила новые обвинения России
Россияне покупают «электрички» ради статуса (и в кредит)
Мужчина случайно выкашлял половину бронхов
Командир задержанных в РФ украинских кораблей сделал заявление
5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Фигурист уронил партнёршу и поднял её, когда та была без сознания
Российский самолет "страшно удивил" американцев
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
Украинские танки вошли в города Донбасса на границе - СМИ
СМИ: РФ испытывает новый атомный подводный крейсер
"Мне повезло": автор впечатляющего фото, одного из лучших в 2018м
Шоу, что раньше ждали все, стало никому не нужно
Российский С-300 вышел из строя - СМИ
"Господин Путин, это война": Заявление Порошенко
Командир задержанных в РФ украинских кораблей сделал заявление
"Забеспокоило": реакция Путина на слова Сванидзе
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
21:30 (мск), источник: Интерфакс

Виновники взрыва в Назрани ликвидированы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — В МВД по республике Ингушетия подтвердили, что при подрыве гранаты двое сотрудников ведомства получили ранения.

Наверх

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ликвидировали злоумышленников, напавших на прикомандированных в республику полицейских, сообщили в среду агентству «Интерфакс» в пресс-службе республиканского МВД.

«В среду около 18 часов в торговом центре на ул. Картоева в Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства. В МВД сообщили, что ответным огнем нападавшие нейтрализованы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По его словам, в результате взрыва пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Осведомленный источник сообщал «Интерфаксу», что два человека, устроившие взрыв гранаты в Назрани, были ликвидированы.

Ранее в среду источник в силовых структурах региона сообщил агентству «Интерфакс», что в результате подрыва автомобиля в Назрани погиб один человек, двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые травмы и доставлены в больницу. «По имеющейся на текущий момент предварительной информации, при подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое», — сказал источник.

При этом он отметил, что личность погибшего устанавливается, пока нет информации о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, погибли двое полицейских. «В Назрани недалеко от торгового центра “Ковчег” подорван легковой автомобиль. По предварительной информации, погибли двое полицейских», — сообщал агентству «Интерфакс» информированный источник.

По некоторым данным, в машину была брошена граната. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Меркель поддержала продление санкций против России
Экс-юриста Трампа приговорили к трем годам тюремного заключения
Кокорин столкнулся с перспективой стать калекой в СИЗО
В соцсетях объяснили привычку мужчин широко раздвигать ноги
Предсказаны масштабные разрушения в северных странах
Официант уронил еду на профессора и стал героем Сети
Путин процитировал Солженицына на вручении премий за правозащиту
Спорт
Российская фигуристка госпитализирована с пневмонией Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России, который пройдёт в Саранске с 19 по 23 декабря
Hi-Tech
Samsung закрывает завод смартфонов Во всем виновата жесткая конкуренция.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Как контролировать капитальный ремонт в своем доме
Дети
Виктория Лопырева: «Я жду первенца» Модель подтвердила, что беременна и показала округлившийся живот (фото)
Леди
14 самых нарядных платьев на Новый год дешевле 1000 рублей До Нового года остается все меньше времени – пересчитать уже можно по пальцам на руках – твоих и бойфренда
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь