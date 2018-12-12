Виновники взрыва в Назрани ликвидированы

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ликвидировали злоумышленников, напавших на прикомандированных в республику полицейских, сообщили в среду агентству «Интерфакс» в пресс-службе республиканского МВД.

«В среду около 18 часов в торговом центре на ул. Картоева в Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства. В МВД сообщили, что ответным огнем нападавшие нейтрализованы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По его словам, в результате взрыва пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Осведомленный источник сообщал «Интерфаксу», что два человека, устроившие взрыв гранаты в Назрани, были ликвидированы.

Ранее в среду источник в силовых структурах региона сообщил агентству «Интерфакс», что в результате подрыва автомобиля в Назрани погиб один человек, двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые травмы и доставлены в больницу. «По имеющейся на текущий момент предварительной информации, при подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое», — сказал источник.

При этом он отметил, что личность погибшего устанавливается, пока нет информации о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, погибли двое полицейских. «В Назрани недалеко от торгового центра “Ковчег” подорван легковой автомобиль. По предварительной информации, погибли двое полицейских», — сообщал агентству «Интерфакс» информированный источник.