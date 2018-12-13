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02:33 (мск), источник: ТАСС

Ростуризм рассказал клиентам «Жемчужной реки», как получить выплату за сорванный тур

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что туристы могут обратиться с письменным требованием непосредственно к страховщику СК «Орбита».

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Источник: Reuters

Ростуризм разъяснил клиентам компании «Жемчужная река», исключенной в среду из реестра туроператоров, порядок получения страховых возмещений за сорванные поездки. Соответствующие разъяснения размещены на сайте ведомства.

Как напомнили в Ростуризме, из реестра были исключены компании Travel Designers и «Геркулес трэвел», которые работали под брендом «Жемчужная река». По данным ведомства, это было сделано из-за невозможности исполнения фирмами своих обязательств начиная с 8 декабря.

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Туроператор, исключенный из реестра, не может продолжать свою деятельность, однако это не освобождает его от «обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам о реализации туристского продукта», отмечается в приказе Ростуризма.

Клиенты «Жемчужной реки», чей тур не состоялся или не состоится из-за неспособности туроператора исполнить свои обязательства, могут обращаться в СК «Орбита», застраховавшую гражданскую ответственность двух юридических лиц туроператора в общей сложности на 20 млн рублей.

«Турист (его законный представитель) или иной заказчик вправе предъявить непосредственно страховщику ООО СК “Орбита” письменное требование о выплате страхового возмещения», — отметили в Ростуризме.

Что должно быть в требовании

В этом требовании должны быть указаны фамилия, имя и отчество туриста (или заказчика), номер и дата заключения договора, информация о фактах неисполнения обязательств по договору, размер реального ущерба, причиненного туристу (заказчику). Также необходимо указать реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора, и наименование туропеоратора, которому предоставлено финансовое обеспечение ответственности.

К требованию должны прилагаться копии документа, удостоверяющего личность, и договора о реализации туристского продукта, а также документы, подтверждающие реальный ущерб из-за неисполнения обязательств туроператором.

«Страховщик не вправе требовать представления иных документов, за исключением документов, указанных выше», — подчеркнули в Ростуризме.

В ведомстве напомнили, что СК «Орбита» обязана удовлетворить требование не позднее 30 календарных дней после дня его получения.

«В случаях если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику обратились одновременно более одного туриста и (или) иного заказчика и общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму размера финансового обеспечения туроператора, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора», — уточняется в памятке.

Получить разъяснения по вопросам о правовых основаниях и порядке выплаты страхового возмещения возможно по телефонам Ростуризма: +7 (495) 607−36−02 и +7 (495) 607−39−49.

Возмещение морального ущерба и другие вопросы

Также туристы, не сумевшие отправиться в путешествие, могут потребовать возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда, отметили в Ростуризме.

Кроме того, напомнили в ведомстве, оставшиеся на китайском острове Хайнань без обратных билетов клиенты «Жемчужной реки» могут обратиться за помощью в ассоциацию «Турпомощь». Ее контактный телефон: +7 (499) 678−12−03.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько на этой неделе заявлял, что первостепенной задачей в ситуации с «Жемчужной рекой» является вывоз пассажиров.

В свою очередь, руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщал ТАСС, что все клиенты компании будут вывезены из Китая до конца этой недели. Позже стало известно, что клиенты туроператора «Жемчужная река», задержавшиеся в Китае, смогут долететь из Уфы в Москву по минимальным тарифам. В перевозке туристов на этом маршруте будут задействованы авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Red Wings.

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