Ростуризм рассказал клиентам «Жемчужной реки», как получить выплату за сорванный тур
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что туристы могут обратиться с письменным требованием непосредственно к страховщику СК «Орбита».
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что туристы могут обратиться с письменным требованием непосредственно к страховщику СК «Орбита».
Ростуризм разъяснил клиентам компании «Жемчужная река», исключенной в среду из реестра туроператоров, порядок получения страховых возмещений за сорванные поездки. Соответствующие разъяснения размещены на сайте ведомства.
Как напомнили в Ростуризме, из реестра были исключены компании Travel Designers и «Геркулес трэвел», которые работали под брендом «Жемчужная река». По данным ведомства, это было сделано
Туроператор, исключенный из реестра, не может продолжать свою деятельность, однако это не освобождает его от «обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам о реализации туристского продукта», отмечается в приказе Ростуризма.
Клиенты «Жемчужной реки», чей тур не состоялся или не состоится
«Турист (его законный представитель) или иной заказчик вправе предъявить непосредственно страховщику ООО СК “Орбита” письменное требование о выплате страхового возмещения», — отметили в Ростуризме.
В этом требовании должны быть указаны фамилия, имя и отчество туриста (или заказчика), номер и дата заключения договора, информация о фактах неисполнения обязательств по договору, размер реального ущерба, причиненного туристу (заказчику). Также необходимо указать реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора, и наименование туропеоратора, которому предоставлено финансовое обеспечение ответственности.
«Страховщик не вправе требовать представления иных документов, за исключением документов, указанных выше», — подчеркнули в Ростуризме.
В ведомстве напомнили, что СК «Орбита» обязана удовлетворить требование не позднее 30 календарных дней после дня его получения.
«В случаях если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику обратились одновременно более одного туриста и (или) иного заказчика и общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму размера финансового обеспечения туроператора, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора», — уточняется в памятке.
Также туристы, не сумевшие отправиться в путешествие, могут потребовать возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда, отметили в Ростуризме.
Кроме того, напомнили в ведомстве, оставшиеся на китайском острове Хайнань без обратных билетов клиенты «Жемчужной реки» могут обратиться за помощью в ассоциацию «Турпомощь». Ее контактный телефон:
Руководитель Росавиации Александр Нерадько на этой неделе заявлял, что первостепенной задачей в ситуации с «Жемчужной рекой» является вывоз пассажиров.
В свою очередь, руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщал ТАСС, что все клиенты компании будут вывезены из Китая до конца этой недели. Позже стало известно, что клиенты туроператора «Жемчужная река», задержавшиеся в Китае, смогут долететь из Уфы в Москву по минимальным тарифам. В перевозке туристов на этом маршруте будут задействованы авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Red Wings.