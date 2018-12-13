СМИ: в Китае задержали канадца, организовавшего встречи Ким Чен Ына и Денниса Родмана

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По его данным, Спэйвор владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Этот человек также помогал организовывать встречи Родмана и северокорейского лидера в КНДР.

Согласно записи в Twitter Спэйвора от 9 декабря, он был в столице северокорейской провинции Хванхэ-Пукто городе Саривон, а 10 декабря намеревался прибыть в Сеул «на несколько дней» по делам. The Globe and Mail утверждает, что в КНДР канадец встречался с Ким Чен Ыном. Источник газеты сообщил, что именно этот человек мог звонить по телефону в посольство Канады в Пекине.

Фоторепортаж Историческая встреча лидеров КНДР и США

Ранее в среду глава канадского МИД Христя Фриланд сообщила, что китайские власти могли задержать еще одного гражданина Канады, но не стала приводить подробности. По ее словам, некий гражданин Канады вышел на связь с канадскими дипломатами, «потому что ему задавали вопросы китайские официальные лица», но затем контакт был потерян. Она не стала приводить подробности, но подтвердила, что в КНР уже задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, который в настоящее время является сотрудником неправительственной организации «Международная кризисная группа». Власти КНР подозревают его в подрыве национальной безопасности.

Пока неизвестно, имеет ли это прямое отношение к задержанию канадскими властями в начале этого месяца финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд в Ванкувере постановил выпустить ее под залог.

Деннис Родман лично знаком с лидером КНДР Ким Чен Ыном и в общей сложности шесть раз посещал в последние годы КНДР, последний раз летом 2017 года. Тогда он подарил Ким Чен Ыну книгу «Искусство сделки» (The Art of the Deal), написанную президентом США Дональдом Трампом.