Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Убедительные доказательства»: Европа предъявила обвинение РФ
Под землей обнаружена неизвестная жизнь
Меган Маркл решила рожать под гипнозом
«Господин Путин, это война»: Порошенко сделал заявление
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Фигурист уронил партнёршу и поднял её, когда та была без сознания
Российский самолет "страшно удивил" американцев
Подростки жестоко убили молодую мать: говорят об изнасиловании
Чиновника в РФ уволили из-за 66 машин жены
Украинские танки вошли в города Донбасса на границе - СМИ
СМИ: РФ испытывает новый атомный подводный крейсер
Продукт, считающийся за границей полезным, часто выкидывают в РФ
Как накопить деньги без усилий: простое правило
"Господин Путин, это война": Порошенко сделал заявление - видео
Украинцы взяли под стражу “шпиона РФ” Лазарева
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
20Кто убил Кеннеди
08:07 (мск), источник: РИА Новости

В Анкаре сошел с рельсов скоростной поезд

АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. В Анкаре сошли с рельсов два вагона скоростного поезда, сообщил телеканал NTV.

Наверх

Состав следовал в Конью.

По данным местных властей, четыре человека погибли, 43 пострадали. На месте происшествия работают врачи и спасатели.

Причиной аварии стало столкновение с пригородным поездом, заявили в турецком Минтрансе.

Посольство РФ выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

 В Таиланде драка питона с варанами попала на видео
Найдена неожиданная польза умеренного употребления алкоголя
ЦСКА разгромил мадридский «Реал» в Лиге чемпионов
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
Кокорин столкнулся с перспективой стать калекой в СИЗО
В соцсетях объяснили привычку мужчин широко раздвигать ноги
Предсказаны масштабные разрушения в северных странах
«Роснефть» отказалась работать в Иране
Япония нарекла 2018 год «катастрофой»
Спорт
Самая обидная победа в истории российского футбола ЦСКА разгромил «Реал», но вылетел из еврокубков
Hi-Tech
Samsung закрывает завод смартфонов Во всем виновата жесткая конкуренция.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Шесть домов, где были написаны литературные шедевры
Популярные темы на «Детях»
Профессия для принцессы, и про алименты на время обучения в ВУЗе 412
о вреде курения 212
Родители и дети 182
Чужие измены 180
Леди
14 самых нарядных платьев на Новый год дешевле 1000 рублей До Нового года остается все меньше времени – пересчитать уже можно по пальцам на руках – твоих и бойфренда
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь