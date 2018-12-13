Ankara’da hızlı tren kazası, çok sayıda yaralı var— TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ (@_TRHaber) 13 декабря 2018 г.
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yaptığı öğrenildi. YHT vangolarının yayaların geçişinde kullanılan üst geçide çarpması sonucu iki vagonu… pic.twitter.com/z22BZpuilq
В Анкаре сошел с рельсов скоростной поезд
АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. В Анкаре сошли с рельсов два вагона скоростного поезда, сообщил телеканал NTV.