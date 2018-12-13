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12:20 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Никто не заставлял Марию Бутину делать то, чего она не хочет»

Сидевший в одной тюрьме с россиянкой — об условиях содержания заключенных.

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Пока Мария Бутина, обвиняемая в незаконном лоббизме на территории США, готовится признать вину, «Ъ FM» разыскал человека, сидевшего с ней в одной тюрьме. Российские дипломаты называли условия содержания Бутиной неприемлемыми. По их словам, из-за низкой температуры в камере у россиянки обострился артрит, а должную медицинскую помощь ей не оказывали. Более того, ночью каждые 15 мин включали свет и не давали спать, а также запретили прогулки на свежем воздухе. Американец рассказал «Ъ FM» о жизни в СИЗО города Александрия, где находится Бутина. Он вышел оттуда неделю назад и не назвал бы условия экстремальными. Беседовал Иван Якунин.

— Вы видели Марию Бутину?

— Да, она была со мной на одном этаже, в женском секторе. С ней хорошо обращались.

Никто не заставлял ее делать то, чего она не хочет. У нее были все привилегии: она ходила в церковь, посещала какие-то занятия. С ней не было никаких проблем.

— Какой там распорядок дня?

— В 4:30 я начинал работу на кухне. Смена длилась до 12:30. В день мне платили по доллару. Каждая смена сокращала мой срок на один день. Главное развлечение — это книги. Там была небольшая библиотека, нам выдавали два талона на книгу раз в неделю. Было кабельное — три телевизора на корпус. Смотреть можно было с 9 утра до 23 вечера. Но трижды в день охрана пересчитывает заключенных, для этого все возвращаются в камеры. Проверка занимает примерно час.

— Что насчет спорта?

— Никаких занятий на улице нет — это запрещено. Ну, и курить нельзя.

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— А чем оборудована камера?

— Только кровать и туалет. Ни душа, ни стола, ничего другого.

— Как часто можно звонить родным?

— В любое время с 9 утра до 23 вечера. Но к телефону обычно огромная очередь, хотя это считается привилегией. За плохое поведение охрана запрещает им пользоваться.

— А как часто можно навещать заключенных?

— В любой день, кроме пятницы. Есть ограничение — только 20 мин на встречу. Но если нет очереди, и если вы спокойно разговариваете со своей супругой, охрана позволяет посидеть еще минут 10. Охрана всегда стоит рядом, ваши разговоры записываются. Если вдруг следователям нужна какая-то информация о вас, они всегда могут взять эти записи и приобщить их к делу так же, как и телефонные разговоры.

— По поводу охраны, с ними бывают проблемы? Они могут ударить заключенного?

— Они не ударят вас до тех пор, пока вы не нападете. Как правило, они наказывают тем, что запрещают звонить родным или смотреть телевизор, просто отправляют в камеру дней на 10.

Соединенные Штаты обвиняют Марию Бутину в преступном сговоре и незаконной работе иностранным агентом. По совокупности статей ей грозит до 15 лет тюрьмы. По данным американских СМИ, несколько дней назад россиянка пошла на сделку со следствием и в четверг на суде может частично признать вину. За это ей якобы обещали минимальное наказание — полгода заключения и депортация на родину.

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