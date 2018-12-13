«Никто не заставлял Марию Бутину делать то, чего она не хочет»
Сидевший в одной тюрьме с россиянкой — об условиях содержания заключенных.
Сидевший в одной тюрьме с россиянкой — об условиях содержания заключенных.
Пока Мария Бутина, обвиняемая в незаконном лоббизме на территории США, готовится признать вину, «Ъ FM» разыскал человека, сидевшего с ней в одной тюрьме. Российские дипломаты называли условия содержания Бутиной неприемлемыми. По их словам,
— Вы видели Марию Бутину?
— Да, она была со мной на одном этаже, в женском секторе. С ней хорошо обращались.
Никто не заставлял ее делать то, чего она не хочет. У нее были все привилегии: она ходила в церковь, посещала
какие-тозанятия. С ней не было никаких проблем.
— Какой там распорядок дня?
— В 4:30 я начинал работу на кухне. Смена длилась до 12:30. В день мне платили по доллару. Каждая смена сокращала мой срок на один день. Главное развлечение — это книги. Там была небольшая библиотека, нам выдавали два талона на книгу раз в неделю. Было кабельное — три телевизора на корпус. Смотреть можно было с 9 утра до 23 вечера. Но трижды в день охрана пересчитывает заключенных, для этого все возвращаются в камеры. Проверка занимает примерно час.
— Что насчет спорта?
— Никаких занятий на улице нет — это запрещено. Ну, и курить нельзя.
— А чем оборудована камера?
— Только кровать и туалет. Ни душа, ни стола, ничего другого.
— Как часто можно звонить родным?
— В любое время с 9 утра до 23 вечера. Но к телефону обычно огромная очередь, хотя это считается привилегией. За плохое поведение охрана запрещает им пользоваться.
— А как часто можно навещать заключенных?
— В любой день, кроме пятницы. Есть ограничение — только 20 мин на встречу. Но если нет очереди, и если вы спокойно разговариваете со своей супругой, охрана позволяет посидеть еще минут 10. Охрана всегда стоит рядом, ваши разговоры записываются. Если вдруг следователям нужна
— По поводу охраны, с ними бывают проблемы? Они могут ударить заключенного?
— Они не ударят вас до тех пор, пока вы не нападете. Как правило, они наказывают тем, что запрещают звонить родным или смотреть телевизор, просто отправляют в камеру дней на 10.