Спонсоров ИГ собрали по регионам

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели сразу в нескольких регионах России самую масштабную за последние годы спецоперацию по пресечению финансирования терроризма. По версии следствия, группа злоумышленников перевела не менее 38 млн руб. на расчетные счета боевиков из запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра».

О возбуждении Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») в четверг сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, группа радикальных исламистов «в период с 2010 года по настоящее время перевела не менее 38 млн руб. на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе международных террористических организаций ''Исламское государство'' и ''Джебхат ан-Нусра''». Эти деньги, как установили следствие и спецслужбы, расходовались как на закупку необходимых террористам имущества и боеприпасов, так и непосредственно на организацию терактов.

В рамках уголовного дела в Москве и области, а также в Ингушетии, Дагестане и Чечне были проведены обыски у лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений. «В ходе проведения обысков обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности», — отметили в СКР.

Задержаны семь человек, все они уроженцы республик Северного Кавказа. Подозреваемые доставлены в Москву, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

«По уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела, исследуются контакты задержанных с участниками международной террористической организации, проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах», — добавили в СКР.