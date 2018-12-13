СБУ нашла в брошюрах УПЦ доказательства разжигания межрелигиозной розни
МОСКВА. 13
МОСКВА. 13
СБ Украины 30 ноября провела на территории
«Обыски и допросы, которые прошли, состоялись в рамках конкретных криминальных дел, которые были открыты не вчера и не сегодня. Во время всех этих обысков изъяты материалы, которые свидетельствуют о проведении деятельности, разжигающей межнациональную рознь» — сообщил в четверг на брифинге в Киеве Кононенко.
По его словам, изъятые материалы размещены на сайте службы безопасности Украины.
Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, его должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
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