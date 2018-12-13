СБУ нашла в брошюрах УПЦ доказательства разжигания межрелигиозной розни

СБ Украины 30 ноября провела на территории Киево-Печерской лавры и месту жительства ее настоятеля митрополита Павла обыски. Массовые обыски также прошли в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников в Житомирской области. Также СБ Украины не раз вызывала на допрос священнослужителей УПЦ. В УПЦ заявляли, что намерены обжаловать действия СБ Украины, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти украинские таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом «объединительном соборе».

«Обыски и допросы, которые прошли, состоялись в рамках конкретных криминальных дел, которые были открыты не вчера и не сегодня. Во время всех этих обысков изъяты материалы, которые свидетельствуют о проведении деятельности, разжигающей межнациональную рознь» — сообщил в четверг на брифинге в Киеве Кононенко.

По его словам, изъятые материалы размещены на сайте службы безопасности Украины.

Новость Раскол перешел в стадию обысков

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.