Во Франции застрелили подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

Вечером 13 декабря Чекатт открыл стрельбу в квартале Нойдорфе Страсбурга. Полицейские оцепили квартал и застрелили подозреваемого. По данным агентства, Чекатт прятался в убежище на одном из складов в центре города. На его поиски отправили больше 700 полицейских.

Вечером 11 декабря в центре города Страсбург недалеко от рождественской ярмарки произошла стрельба. Тогда же появилась информация, что трое человек погибли и еще 13 получили ранения, восемь из них тяжело ранены.

Открывший огонь человек получил ранение в перестрелке с солдатом. Стрелок сбежал с места происшествия. Полиция провела спецоперацию, но найти подозреваемого не удалось.

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Радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции передала, что подозреваемый — 29-летний житель Страсбурга Шериф Чекатт. Утром 11 декабря полиция должна была задержать мужчину по подозрению в убийстве, но его не оказалось дома. Во время обыска в его квартире нашли гранаты. Агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что стрелка депортировали из ФРГ во Францию в 2017 году.

Позже прокурор Парижа Реми Эйтс заявил, что у подозреваемого были 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. Он уточнил, что после стрельбы погибли два человека, а еще один получил ранение в голову и сейчас находится в вегетативном состоянии.