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02:05 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию террориста в Страсбурге

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/ — Спецоперация по поиску преступника длилась 48 часов.

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Источник: AP 2018

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил ликвидацию террориста Шерифа Шекатта, напавшего на прохожих в Страсбурге во вторник вечером. Такое заявление он сделал в четверг на пресс-конференции в Страсбурге, трансляцию вел телеканал BFM.

«Трое полицейских опознали Шекатта и хотели его задержать, но он открыл огонь и был ликвидирован ответными выстрелами», — указал он, поздравив полицию с успешным завершением 48-часовой спецоперации по поиску преступника. «Мы думаем о всех пострадавших во вторник от руки террориста», — подчеркнул глава МВД.

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«Теперь Страсбург может вернуться к нормальной жизни», — заявил мэр города Ролан Рис.

Как сообщает телеканал, преступника в южном квартале Страсбурга Нойдорф заметила женщина, которая сообщила об этом в полицию.

При этом подчеркивается, что Шекатт был ликвидирован сотрудниками городской полиции, участвующими в операции наравне с бойцами спецслужб. Согласно ранее данным показаниям таксиста, машину которого захватил злоумышленник, чтобы скрыться с места преступления, Шекатт «мстил за своих братьев, погибших в Сирии».

По данным BFM, ликвидированный в Страсбурге преступник был боевиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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