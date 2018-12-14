На станции Мак-Мердо в Антарктике погибли два человека
ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате инцидента на антарктической станции
ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате инцидента на антарктической станции
Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор, от которого идет питание местного радиопередатчика. Погибшие были наемными работниками, которые занимались пожарной охраной объектов.
Погибшие, имена которых не названы, были субподрядчиками крупной фирмы Leidos, которая была нанята Антарктической программой США.
Причины гибели людей выясняются, подозрений в совершении преступлений на данный момент нет.