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09:50 (мск), источник: РИА Новости

На станции Мак-Мердо в Антарктике погибли два человека

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате инцидента на антарктической станции Мак-Мердо, сообщил в четверг Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий.

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Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор, от которого идет питание местного радиопередатчика. Погибшие были наемными работниками, которые занимались пожарной охраной объектов.

«Работники занимались превентивным техосмотром системы пожаротушения в здании», — говорится в сообщении. Пилот вертолета, который поджидал техников после работы, нашел их лежащими на полу без признаков жизни.

Погибшие, имена которых не названы, были субподрядчиками крупной фирмы Leidos, которая была нанята Антарктической программой США.

Причины гибели людей выясняются, подозрений в совершении преступлений на данный момент нет.

Мак-Мердо — крупнейшее поселение в Антарктике с населением более 1,2 тысячи человек. Является крупнейшей исследовательской станцией на континенте.

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