Ребенок из Гватемалы умер после ареста пограничным патрулем США
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Семилетняя девочка из Гватемалы умерла от обезвоживания и шока во время содержания под стражей пограничной службой США, сообщает The Washington Post.
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Семилетняя девочка из Гватемалы умерла от обезвоживания и шока во время содержания под стражей пограничной службой США, сообщает The Washington Post.
Девочка, имя которой не называется, была задержана на прошлой неделе после незаконного пересечения границы в
Как следует из обзора записей таможенного и пограничного патруля, сотрудники медицинской бригады выяснили, что девочка не ела и не пила в течение нескольких дней.
После этого ребенка доставили в больницу
По сообщениям, отец девочки все еще находится в
Служба таможенного и пограничного контроля США расследует инцидент.
«Наши самые искренние соболезнования семье ребенка. Пограничники сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь при самых тяжелых обстоятельствах», — заявил изданию представитель службы Эндрю Михан.
В этом году с октября сразу несколько крупных караванов центральноамериканских мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составляло до 10 тыс. человек.
Согласно данным издания, мигранты, путешествующие с членами семьи, составили более половины тех, кто был взят под стражу в ноябре пограничным патрулем.
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