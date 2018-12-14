Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва вмешалась в инцидент в Азове и сразу получила ответ России
Почему не стоит выбрасывать старые шины (фото)
Дети Филиппа Киркорова получили первые новогодние подарки
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
В Сети появились новые фото обнаженной Цымбалюк-Романовской
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Певца Ермака посадили на 12 лет за убийство: 29 ножевых
Российские Ту-160 высмеяли в Венесуэле
18-летняя девушка из Курска продаёт девственность за 14 тысяч
Народная артистка Анисимова умерла - причина
8 сочетаний цветов, которые никогда не выйдут из моды
Веру Брежневу без макияжа и укладки приняли за 18-летнюю девушку
Путин предложил решение военного конфликта на Украине
Слова об РФ стали причиной драки на ТВ Украины
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
18Погромы в Париже
10:26 (мск), источник: Интерфакс

Ребенок из Гватемалы умер после ареста пограничным патрулем США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Семилетняя девочка из Гватемалы умерла от обезвоживания и шока во время содержания под стражей пограничной службой США, сообщает The Washington Post.

Наверх
Источник: AP 2018

Девочка, имя которой не называется, была задержана на прошлой неделе после незаконного пересечения границы в Нью-Мексико вместе с отцом и более ста другими мигрантами. Через восемь часов после задержания у нее начались припадки.

Как следует из обзора записей таможенного и пограничного патруля, сотрудники медицинской бригады выяснили, что девочка не ела и не пила в течение нескольких дней.

Читайте также
Движущийся в США караван мигрантов увеличился до семи тысяч человек

После этого ребенка доставили в больницу Эль-Пасо, где она скончалась через сутки от остановки сердца.

По сообщениям, отец девочки все еще находится в Эль-Пасо в ожидании встречи с консульскими должностными лицами Гватемалы.

Служба таможенного и пограничного контроля США расследует инцидент.

«Наши самые искренние соболезнования семье ребенка. Пограничники сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь при самых тяжелых обстоятельствах», — заявил изданию представитель службы Эндрю Михан.

В этом году с октября сразу несколько крупных караванов центральноамериканских мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составляло до 10 тыс. человек.

Согласно данным издания, мигранты, путешествующие с членами семьи, составили более половины тех, кто был взят под стражу в ноябре пограничным патрулем.

Читайте также:

Евросоюз продлил экономические санкции против России
Сорвалась с языка: Финляндия закрыла программу изучения русского
Самолет ударился хвостом о полосу при взлете в Уфе
Российские хоккеисты победили в матче Кубка Первого канала
На американской станции в Антарктике погибли два человека
Число заключенных в России снизилось до исторического минимума
СМИ узнали о возможности подорожания шампанского в России
Спорт
«Спартак» проиграл 17-й команде Испании Теперь у Кононова не будет евровесны
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад Дирижабли вместо «Боингов», крылья вместо лоукостеров.
Авто
R67 – новый российский автомобиль за 440 000 евро Малоизвестная фирма анонсировала амбициозный проект по выпуску электромобиля с дизайном классического Ford Mustang
Кино
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька» В Москве прошли съемки традиционных праздничных программ, участие в которых приняли популярные российские артисты
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Как контролировать капитальный ремонт в своем доме
Популярные темы на «Детях»
Как долги мешают семейному счастью 369
Про консьержку 152
это была проверка? 145
Жизнь в Канаде 138
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь