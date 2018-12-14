Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете в Уфе

Источник: Reuters

Как сообщил в пятницу «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.

«После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база — в Екатеринбург», — сказал собеседник агентства.

По его словам, лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранен, его осматривают техники.

В пресс-службе авиакомпании «Интерфаксу» сообщили, что при взлете самолета Airbus A321 произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа. «Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно», — отметили в компании.

Для вылета в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. Планируется, что самолет вылетит в 11:00 по местному времени (9:00 по московскому).