Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете в Уфе
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о
Как сообщил в пятницу «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.
«После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о
По его словам, лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранен, его осматривают техники.
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Для вылета в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. Планируется, что самолет вылетит в 11:00 по местному времени (9:00 по московскому).
На время ожидания рейса 165 пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с законодательством.