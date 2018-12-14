Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Количество осужденных к лишению свободы россиян достигло своего исторического минимума, заявили в
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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Количество осужденных к лишению свободы россиян достигло своего исторического минимума, заявили в
«На сегодняшний день в исправительных учреждениях
В нем отмечается, что в начале 2013 года в колониях, тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях содержалось 588 тысяч осужденных, в 2017 году — 523 тысячи, а в начале этого года — уже менее полумиллиона заключенных.