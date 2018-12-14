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09:56 (мск), источник: РИА Новости

В США умерла певица Нэнси Уилсон

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Американская певица Нэнси Уилсон, трижды лауреат престижной музыкальной премии «Грэмми», скончалась в США в возрасте 81 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на менеджера исполнительницы.

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Источник: AP 2018

Уилсон ушла из жизни в своем доме в городе Пиониртаун, штат Калифорния. Менеджер певицы Девра Холл Леви подтвердила ее кончину, но причину смерти не сообщила.

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Как отмечает издание, Уилсон начала свою карьеру в середине 50-х годов прошлого столетия. Она приобрела известность прежде всего как джазовая певица, однако работала во многих жанрах, в том числе соул, ритм-н-блюз, госпел.

За свою карьеру певица записала несколько десятков альбомов и трижды становилась лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми».

В 1964 году она была отмечена организаторами премии за песню How Glad I Am, которую признали «лучшей записью в жанре ритм-н-блюз». В 2005 и 2007 годах певица получила награду в номинации «лучший джазовый вокальный альбом» за пластинки R.S.V.P. (Rare Songs, Very Personal) и Turned to Blue.

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