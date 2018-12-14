В США умерла певица Нэнси Уилсон

Источник: AP 2018

Уилсон ушла из жизни в своем доме в городе Пиониртаун, штат Калифорния. Менеджер певицы Девра Холл Леви подтвердила ее кончину, но причину смерти не сообщила.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Wj05EY2aP7I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает издание, Уилсон начала свою карьеру в середине 50-х годов прошлого столетия. Она приобрела известность прежде всего как джазовая певица, однако работала во многих жанрах, в том числе соул, ритм-н-блюз, госпел.

За свою карьеру певица записала несколько десятков альбомов и трижды становилась лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми».

В 1964 году она была отмечена организаторами премии за песню How Glad I Am, которую признали «лучшей записью в жанре ритм-н-блюз». В 2005 и 2007 годах певица получила награду в номинации «лучший джазовый вокальный альбом» за пластинки R.S.V.P. (Rare Songs, Very Personal) и Turned to Blue.