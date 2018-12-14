Хакеры пригрозили американцам бомбами и потребовали денег

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Рассылку получили сотрудники крупных компаний и государственных учреждений США и Канады. В своих письмах преступники заявили, что спрятали в офисах взрывные устройства. Если в течение указанного времени они не получат выкуп в биткоинах, то взрывные механизмы будут приведены в действие.

Письма вымогателей посеяли панику среди жителей крупных городов. Десятки предприятий, включая крупные частные компании, университеты и даже метро, были эвакуированы.

Сейчас инцидент расследует ФБР. Полицейские управления двух стран выступили в соцсетях, где рассказали о рассылке и призвали население сохранять спокойствие. Известно, что сообщения о бомбах были уловками хакеров: в указанных зданиях правоохранители ничего не обнаружили.