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15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Хакеры пригрозили американцам бомбами и потребовали денег

Неизвестные хакеры разослали сотни писем с угрозами взорвать своих жертв. Как сообщает CNN, за сохранение жизней злоумышленники потребовали выкуп в 20 тысяч долларов (более 1,3 миллиона рублей).

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Источник: Reuters

Рассылку получили сотрудники крупных компаний и государственных учреждений США и Канады. В своих письмах преступники заявили, что спрятали в офисах взрывные устройства. Если в течение указанного времени они не получат выкуп в биткоинах, то взрывные механизмы будут приведены в действие.

Письма вымогателей посеяли панику среди жителей крупных городов. Десятки предприятий, включая крупные частные компании, университеты и даже метро, были эвакуированы.

Сейчас инцидент расследует ФБР. Полицейские управления двух стран выступили в соцсетях, где рассказали о рассылке и призвали население сохранять спокойствие. Известно, что сообщения о бомбах были уловками хакеров: в указанных зданиях правоохранители ничего не обнаружили.

Ранее хакеры разослали пользователям со всего мира угрозы опубликовать записи с их веб-камеры, если те не заплатят преступникам выкуп. В качестве «доказательства» злоумышленники прикрепляли к письму файл, который оказывался трояном-вымогателем GandCrab.

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