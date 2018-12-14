В Псковской области задержали вице-губернатора региона

«Александр Кузнецов задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела», — сказал источник, не уточнив, о каком именно деле идет речь. Он добавил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ. По словам источника, речь идет о должностном преступлении. «Сейчас проводятся основные оперативные мероприятия», — отметил собеседник агентства.

На официальном портале государственных органов Псковской области говорится, что «в администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Александра Кузнецова».

Как сказал ТАСС губернатор области Михаил Ведерников, обвинение Кузнецову еще не предъявлено, власти сотрудничают со следствием.

«Мы дождемся предъявления обвинения. Пока обвинение не предъявлено. И исходя из этого, будем уже свою позицию формировать. Мы с силовым блоком находимся в коммуникации, в рабочем взаимодействии, следственные действия проводятся в настоящий момент, поэтому давайте дождемся какого-то решения», — сказал Ведерников.