Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль предупредил США насчет закрытия "Северного потока-2"
R67 – новый российский автомобиль за 440 000 евро
В Морозовской больнице установили кардиостимулятор двухлетней девочке
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Самую дорогую однушку в России нашли в Петербурге
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Дана Борисова показала своих женихов из «Давай поженимся!»
Беременная Бортич в фильме «Полицейский с Рублевки»: первое фото
18-летняя девушка из Курска продаёт девственность за 14 тысяч
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Как выглядит самая дорогая модель мира: доход $22,5 млн за год
Видео с Киркоровым сразу вызвало резонанс в Сети
Пожизненно осужденный зек напал на сотрудника колонии в РФ
Девушка встречалась с несколькими парнями и умерла
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
17:34 (мск), источник: ТАСС

В Псковской области задержали вице-губернатора региона

ТАСС, 14 декабря. Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов задержан в рамках расследования уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Наверх

«Александр Кузнецов задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела», — сказал источник, не уточнив, о каком именно деле идет речь. Он добавил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ. По словам источника, речь идет о должностном преступлении. «Сейчас проводятся основные оперативные мероприятия», — отметил собеседник агентства.

На официальном портале государственных органов Псковской области говорится, что «в администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Александра Кузнецова».

Новость
Blacklist коррупционеров 2018 года: за утрату доверия уволили 662 человека

Как сказал ТАСС губернатор области Михаил Ведерников, обвинение Кузнецову еще не предъявлено, власти сотрудничают со следствием.

«Мы дождемся предъявления обвинения. Пока обвинение не предъявлено. И исходя из этого, будем уже свою позицию формировать. Мы с силовым блоком находимся в коммуникации, в рабочем взаимодействии, следственные действия проводятся в настоящий момент, поэтому давайте дождемся какого-то решения», — сказал Ведерников.

Александр Кузнецов в 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Псковский политехнический институт. С 2007 года работал на различных должностях в администрации Псковской области. Был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. По итогам 2017 года получил доход в размере 1,214 млн рублей.

 Как США отреагировали на российские бомбардировщики у себя под носом
Считают это спланированным в Москве уничтожением украинского народа
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе рунета
В России изменился порядок проведения ЕГЭ
Россиянин не глядя отбил летевшую в пустые ворота шайбу пяткой
Остановите Землю! Самые дикие открытия года
Обижаться нельзя смеяться: самые популярные прозвища россиян
Три косатки окружили пловчиху в Новой Зеландии (видео)
Названо самое дорогое блюдо в мире
Спорт
Почему «Зенит» и «Краснодар» в плей-офф, а «Спартак» вылетел Все три российские клуба проиграли свои последние матчи группового этапа Лиги Европы, при этом «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/16 финала турнира
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Мама поддержала Дженнифер Лопез на премьере ее нового фильма Актриса представила картину «Начни сначала», в которой сыграла сотрудницу гипермаркета
Недвижимость
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Дети
Бывшая жена Сергея Светлакова обратилась к нему в день рождения их дочки Экс-супруга шоумена опубликовала пост в честь 10-летия наследницы
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь