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23:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Поставщика Минобороны России обвинили в вымогательстве и заказном убийстве в США

Власти США обвинили 57-летнего россиянина Леонида Тейфа во взятках, подкупе, организации заказного убийства и других преступлениях. Об этом сообщает Associated Press.

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Тейф был заместителем директора ОАО «Военторг», которое оказывает услуги Министерству обороны России. Следствие считает, что соучастниками Тейфа были еще четверо граждан России: его жена Татьяна Тейф, их домохозяйка Олеся Тимофеева с мужем, а также Алексей Поляков.

По версии прокуратуры, на посту замглавы «Военторга» Тейф незаконным путем получил более 150 миллионов долларов. Мужчина получал заказы на товары и услуги от Минобороны, находил подрядчиков и требовал от них часть суммы, которую им выплачивали за выполнение договора. Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства.

Также Тейфа обвиняют в попытке подкупа и организации заказного убийства. Россиянин заподозрил, что жена изменяет ему с сыном домохозяйки Тимофеевой, и решил заплатить сотруднику внутренней безопасности США 25 тысяч долларов за арест и депортацию любовника в Россию. После выплаты части суммы Тейф передумал и нанял киллера, чтобы устранить сына Тимофеевой. Заказ нужно было выполнить до конца 2018 года.

Тейфу грозит 20 лет тюрьмы, его супруге и остальным обвиняемым — 10 лет лишения свободы. После отбытия срока заключения их могут выслать из США.

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