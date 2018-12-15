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03:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Хакеры рассказали о планах Великобритании заминировать Севастополь

Хакерская группировка Anonymous опубликовала новые документы о деятельности британского аналитического центра Integrity Initiative.

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Источник: РИА "Новости"

Из материалов следует, что центр получает финансирование от некого Института государственного управления под руководством Кристофера Доннелли. Хакеры выложили в открытый доступ его паспорт, резюме, а также сведения о его связях с Министерством обороны Великобритании.

Согласно документам, в 2014 году Доннелли выдвинул ряд предложений британским властям в связи с ситуацией в Крыму. В частности, он планировал заминировать Севастопольскую бухту, окружить полуостров войсками, а также уничтожить оставшиеся в Крыму самолеты «в знак серьезности намерений».

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Также хакеры утверждают, что Доннелли был инициатором расследования «российского вмешательства» в референдум о независимости в Каталонии. Он пригласил членов испанского отделения Integrity Initiative в качестве свидетелей. По данным группировки, Доннелли получал деньги на это от Министерства иностранных дел Великобритании.

«Британская разведка платила собственным агентам за фальшивые доказательства вмешательства России в каталонский референдум, а затем приказала им солгать в парламенте с целью убедить их предпринять антироссийские шаги», — пишут хакеры.

Члены Anonymous опубликовали только часть документов, связанных с деятельностью Кристофера Доннелли. Если расследование Великобритании в отношении Integrity Initiative не даст результатов, они пригрозили выложить новые доказательства того, что Донннелли тесно взаимодействует с британскими спецслужбами и использует свое положение для влияния на полику страны.

23 ноября Anonymous впервые опубликовали документы Integrity Initiative, которые содержат инструкции по борьбе с российской пропагандой и примеры дезинформации со стороны Москвы. Хакеры утверждают, что этот проект финансируется правительством Великобритании и работает сразу в нескольких странах, в том числе в Германии, Франции, Испании.

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