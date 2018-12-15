В Сети появилось видео падения самосвала на аквапарк в Крыму

Инцидент произошел накануне. По информации СМИ, водитель успел выпрыгнуть на ходу и выжил. Движущемуся навстречу легковому автомобилю чудом удалось избежать столкновения.

Самосвал разрушил ограждение отеля и рухнул с высоты на аквапарк, повредив несколько водяных горок. Грузовой автомобиль остановился в чаше, в которую съезжают катающиеся люди. Благодаря отсутствию посетителей в аквапарке в это время года, никто не пострадал. В результате происшествия нанесен значительный материальный ущерб гостинице.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HlfZcKtQUPY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.