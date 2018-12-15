В Сети появилось видео падения самосвала на аквапарк в Крыму
В Ялте многотонный самосвал свалился на аквапарк отеля «Ялта-Интурист». Во время спуска к гостинице у транспортного средства отказали тормоза, пишет в субботу, 15 декабря, «ЮгЯлта».
В Ялте многотонный самосвал свалился на аквапарк отеля «Ялта-Интурист». Во время спуска к гостинице у транспортного средства отказали тормоза, пишет в субботу, 15 декабря, «ЮгЯлта».
Инцидент произошел накануне. По информации СМИ, водитель успел выпрыгнуть на ходу и выжил. Движущемуся навстречу легковому автомобилю чудом удалось избежать столкновения.
Самосвал разрушил ограждение отеля и рухнул с высоты на аквапарк, повредив несколько водяных горок. Грузовой автомобиль остановился в чаше, в которую съезжают катающиеся люди. Благодаря отсутствию посетителей в аквапарке в это время года, никто не пострадал. В результате происшествия нанесен значительный материальный ущерб гостинице.
14 ноября ДТП с участием самосвала произошло на юге Москвы. Тогда перевозящий асфальт грузовой автомобиль уходил от подрезавшей его машины, после чего столкнулся с «Газелью». В результате аварии оба автомобиля перевернулись. Никто не пострадал.