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16:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскомнадзор предупредил о краже данных на сайтах по продаже билетов на новогодние елки

Некоторые сайты, продающие билеты на новогодние елки, незаконно собирают персональные данные клиентов, сообщает Роскомнадзор.

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Как выяснило ведомство, сайты ведут сбор информации «без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности». В частности, сайты получают ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и адрес доставки покупателей.

Ведомство привело список из 10-ти сайтов, нарушающих обработку персональных данных:

biletnaelki.ru,

circuses.su,

mega-bilet.ru,

elkaarbat36.ru,

Кремлевская-елка.рф,

vse-elki.ru,

tickets-elka.ru,

elki-moskva.ru,

theticket.ru,

kremlin-elka.su.

Роскомнадзор напомнил, что по ст. 13.11 КоАП РФ за невыполнение владельцами интернет-ресурсов закона о защите персональных данных предусмотрен штраф на сумму от 15 тыс. руб. до 23 тыс. руб. «Владельцы указанных сайтов вызваны на подписание протоколов об административном правонарушении», — добавили в ведомстве.

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