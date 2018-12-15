Роскомнадзор предупредил о краже данных на сайтах по продаже билетов на новогодние елки
Некоторые сайты, продающие билеты на новогодние елки, незаконно собирают персональные данные клиентов, сообщает Роскомнадзор.
Некоторые сайты, продающие билеты на новогодние елки, незаконно собирают персональные данные клиентов, сообщает Роскомнадзор.
Как выяснило ведомство, сайты ведут сбор информации «без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности». В частности, сайты получают ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и адрес доставки покупателей.
Ведомство привело список из 10-ти сайтов, нарушающих обработку персональных данных:
biletnaelki.ru,
circuses.su,
elkaarbat36.ru,
theticket.ru,
Роскомнадзор напомнил, что по ст. 13.11 КоАП РФ за невыполнение владельцами
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