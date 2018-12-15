Роскомнадзор предупредил о краже данных на сайтах по продаже билетов на новогодние елки

Как выяснило ведомство, сайты ведут сбор информации «без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности». В частности, сайты получают ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и адрес доставки покупателей.

Роскомнадзор напомнил, что по ст. 13.11 КоАП РФ за невыполнение владельцами интернет-ресурсов закона о защите персональных данных предусмотрен штраф на сумму от 15 тыс. руб. до 23 тыс. руб. «Владельцы указанных сайтов вызваны на подписание протоколов об административном правонарушении», — добавили в ведомстве.