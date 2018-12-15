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18:00 (мск), источник: Интерфакс

На Украине разбился истребитель Су-27

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — В результате катастрофы погиб пилот.

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Источник: РИА "Новости"

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб», — говорится в сообщении Генштаба на странице в фейсбуке.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Другой информации пока нет.

16 октября 2018 года во время международных учений «Чистое небо» в Винницкой области потерпел крушение самолет Су-27 украинских ВВС, погибли американский и украинский пилоты.

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