На Украине разбился истребитель Су-27

Источник: РИА "Новости"

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб», — говорится в сообщении Генштаба на странице в фейсбуке.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Другой информации пока нет.