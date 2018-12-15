На Украине разбился истребитель Су-27
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — В результате катастрофы погиб пилот.
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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — В результате катастрофы погиб пилот.
Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб», — говорится в сообщении Генштаба на странице в фейсбуке.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Другой информации пока нет.
16 октября 2018 года во время международных учений «Чистое небо» в Винницкой области потерпел крушение самолет Су-27 украинских ВВС, погибли американский и украинский пилоты.
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