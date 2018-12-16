В результате взрыва газа в жилом доме в Вологде погиб человек

«Взрыв бытового газа произошел в доме по улице Карла Маркса, 74А. Взрыв произошел на пятом этаже в пятом подъезде дома, — сказал представитель регионального управления МЧС. — Сообщается о семи пострадавших, одна женщина умерла в машине скорой помощи».

Жители подъезда дома, где произошел взрыв эвакуированы, добавил собеседник агентства. «Сообщается о 30 эвакуированных жителях этого [где произошел взрыв] и соседнего подъезда. На месте находятся семь единиц техники и 19 человек, привлекаются дополнительные силы. Пожара на месте взрыва нет, произошло обрушение потолочного перекрытия, здание повреждено», — сказал представитель регионального управления МЧС.

В областном управлении МВД ТАСС сообщили, что принимается решение об эвакуации жильцов дома.