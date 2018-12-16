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01:29 (мск), источник: ТАСС

В результате взрыва газа в жилом доме в Вологде погиб человек

ТАСС, 16 декабря. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Вологде. Женщина, пострадавшая в результате ЧП, умерла в машине скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

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«Взрыв бытового газа произошел в доме по улице Карла Маркса, 74А. Взрыв произошел на пятом этаже в пятом подъезде дома, — сказал представитель регионального управления МЧС. — Сообщается о семи пострадавших, одна женщина умерла в машине скорой помощи».

Жители подъезда дома, где произошел взрыв эвакуированы, добавил собеседник агентства. «Сообщается о 30 эвакуированных жителях этого [где произошел взрыв] и соседнего подъезда. На месте находятся семь единиц техники и 19 человек, привлекаются дополнительные силы. Пожара на месте взрыва нет, произошло обрушение потолочного перекрытия, здание повреждено», — сказал представитель регионального управления МЧС.

В областном управлении МВД ТАСС сообщили, что принимается решение об эвакуации жильцов дома.

«Сотрудники МЧС принимают решение об эвакуации жильцов всего дома. Выставлено оцепление для обеспечения безопасности», — уточнили в пресс-службе управления.

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