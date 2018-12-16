Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Томской области

Источник: Reuters

Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку в Томской области, три человека пострадали.

Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Из 25 человек, находившихся на борту, пострадали трое», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке в городе Кедровый. «Он совершал рейс из села Каргасок в город Кедровый», — уточнили в экстренных службах.

На борту находились 22 вахтовика и трое членов экипажа. «У троих пострадавших нетяжелые травмы. Они госпитализированы», — добавил источник.