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11:08 (мск), источник: ТАСС

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Томской области

ТАСС, 16 декабря — Как сообщил источник в экстренных службах, причиной жесткой посадки стала сломанная стойка шасси.

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Источник: Reuters

Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку в Томской области, три человека пострадали.

Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Из 25 человек, находившихся на борту, пострадали трое», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке в городе Кедровый. «Он совершал рейс из села Каргасок в город Кедровый», — уточнили в экстренных службах.

На борту находились 22 вахтовика и трое членов экипажа. «У троих пострадавших нетяжелые травмы. Они госпитализированы», — добавил источник.

Собеседник агентства отметил, что причиной инцидента стала сломанная стойка шасси. «Рейс шел в штатном режиме. Но во время посадки у Ми-8 сломалась стойка шасси, вертолет упал на бок», — сказал источник.
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