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11:19 (мск), источник: Интерфакс

В Вологде по факту взрыва газа в пятиэтажке возбудили уголовное дело

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — В Вологде возбудили уголовное дело по факту взрыва в квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса, сообщает региональное управление Следственного комитета.

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«По имеющимся данным, 15 декабря 2018 года около полуночи произошел взрыв бытового газа в квартире на последнем этаже в многоквартирном жилом доме на улице Карла Маркса города Вологды. В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на пятом этаже дома, пострадала хозяйка квартиры, 1975 года рождения, которая скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

С места происшествия в больницу также были доставлены 46-летний и 37-летний мужчины, а также 47-летняя женщина, их жизни в данный момент ничего не угрожает. Детей среди пострадавших нет. Около 90 жителей дома эвакуированы и размещаются в ближайшей школе.

«В настоящее время сохраняется опасность обрушения конструкций здания, в связи с чем следователями СКР привлекаются эксперты и специалисты соответствующего профиля к организации безопасного осмотра места происшествия и разбора завалов», — отмечают в СКР.

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