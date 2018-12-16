В Вологде по факту взрыва газа в пятиэтажке возбудили уголовное дело

«По имеющимся данным, 15 декабря 2018 года около полуночи произошел взрыв бытового газа в квартире на последнем этаже в многоквартирном жилом доме на улице Карла Маркса города Вологды. В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на пятом этаже дома, пострадала хозяйка квартиры, 1975 года рождения, которая скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

С места происшествия в больницу также были доставлены 46-летний и 37-летний мужчины, а также 47-летняя женщина, их жизни в данный момент ничего не угрожает. Детей среди пострадавших нет. Около 90 жителей дома эвакуированы и размещаются в ближайшей школе.