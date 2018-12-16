В Вологде ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Источник: РИА "Новости"

«В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации в связи с взрывом газа в доме по адресу ул. Карла Маркса 74а. Сигнал о взрыве на пятом этаже жилого дома поступил незадолго до полуночи», — сообщил мэр.

По его словам, все службы отреагировали оперативно, жители были эвакуированы. Всего в доме 61 квартира, уточнил мэр. Четыре человека пострадали, один погиб.

Сегодня должны начаться работы по разбору обрушившейся конструкции. Также речь идет о восстановлении дома за короткие сроки. Пока жителям дома предложили остановиться в гостинице «Спутник».