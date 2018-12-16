В Вологде ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице во «ВКонтакте».
В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице во «ВКонтакте».
«В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации в связи с взрывом газа в доме по адресу ул. Карла Маркса 74а. Сигнал о взрыве на пятом этаже жилого дома поступил незадолго до полуночи», — сообщил мэр.
Сегодня должны начаться работы по разбору обрушившейся конструкции. Также речь идет о восстановлении дома за короткие сроки. Пока жителям дома предложили остановиться в гостинице «Спутник».