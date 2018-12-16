Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm— Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 16 декабря 2018 г.
Десять россиян пострадали в аварии с автобусом в Швейцарии
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — В результате ДТП с рейсовым автобусом под Цюрихом пострадали десять россиян, сообщили в посольстве РФ в Швейцарии.