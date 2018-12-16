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12:04 (мск), источник: Интерфакс

Десять россиян пострадали в аварии с автобусом в Швейцарии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — В результате ДТП с рейсовым автобусом под Цюрихом пострадали десять россиян, сообщили в посольстве РФ в Швейцарии.

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«Среди пострадавших — 10 россиян. Все они направлены в местные медицинские учреждения», — заявил «Интерфаксу» пресс-атташе российского посольства Станислав Смирнов в воскресенье.

По его словам, «в основном речь идет о незначительных травмах-ушибах, гематомах, порезах, но один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести».

По нашим данным, трое пострадавших уже покинули медицинские учреждения.
Станислав Смирнов
пресс-атташе российского посольства
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