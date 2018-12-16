Десять россиян пострадали в аварии с автобусом в Швейцарии

«Среди пострадавших — 10 россиян. Все они направлены в местные медицинские учреждения», — заявил «Интерфаксу» пресс-атташе российского посольства Станислав Смирнов в воскресенье.

По его словам, «в основном речь идет о незначительных травмах-ушибах, гематомах, порезах, но один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести».