Полиция Цюриха сообщила о шести россиянах, пострадавших в ДТП в Швейцарии

«Мы считаем людей в данный момент. По нашим данным, это последняя информация, там было 6 человек (россиян). Мы пока никому не передавали эти цифры», — сказала она.

Представитель полиции добавила, что среди пассажиров автобуса были также граждане Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина. Одна женщина погибла, водитель находится в тяжелом состоянии.

Тилен отметила, что детей в автобусе не было. Полиция начала расследование инцидента, однако пока не может сообщить, в результате чего произошло ДТП.

Ранее кантональная полиция Цюриха сообщила, что пассажирский автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, рано утром в воскресенье попал в ДТП недалеко от Цюриха. В результате аварии один человек погиб, 44 пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии. По данным посольства Швейцарии в Берне, среди пострадавших — 10 российских граждан. Все они были госпитализированы.