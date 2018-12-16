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20:50 (мск), источник: РИА Новости

В ДНР сообщили о столкновениях с разведчиками ВСУ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались приблизиться к позициям подразделений ДНР на севере самопровозглашенной республики и получили отпор. Об этом журналистам рассказал представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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Источник: Reuters

По его словам, столкновения произошли ночью неподалеку от населенного пункта Верхнеторецкое. Сразу две группы украинских разведчиков направились в сторону позиций ополченцев.

Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника и огнем из стрелкового оружия заставили его отказаться от выполнения задачи.

В результате неудачного рейда пять украинских разведчиков получили ранения.

Силовики перебрасывают технику

Безсонов также рассказал, что украинские военные перебросили четыре самолета Су-25 к Донецкой области — с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск.

«Мы не исключаем, что в том числе эти штурмовики будут использованы Украиной для огневой поддержки наступления в рамках массированного ракетно-авиационного удара», — отметил представитель Народной милиции.

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Он подчеркнул, что подразделения ПВО самопровозглашенной республики готовы уничтожить авиацию ВСУ на безопасной дистанции.

Кроме того, силовики перебросили в Донбасс 60 единиц таков и БМП, сообщил Безсонов.

По его словам, за последние два дня на железнодорожной станции Константиновка разгрузились танковый и механизированный батальоны 93 механизированной бригады ВСУ.

Представитель Народной милиции республики указал на то, что усиление группировки ВСУ на Горловском направлении нельзя оставлять без внимания.

Уничтожены беспилотники

Накануне стало известно, что ополченцы ДНР уничтожили два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков.

Один — при попытке сброса взрывного устройства на жилые кварталы населенного пункта Трудовские Петровского района Донецка, второй — при попытке сброса гранаты на дома населенного пункта Южное.

В военном ведомстве республики ранее обращали внимание на применение украинскими силовиками ударных беспилотников. Действия силовиков приводили к повреждениям инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов. Этот вопрос не раз поднимали и на переговорах в Минске.

Операция в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Республики объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.

Достичь урегулирования ситуации в Донбассе пытаются, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее, даже после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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