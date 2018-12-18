ФСБ предотвратила теракты в российской армии
Военная контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта против военнослужащих. Об этом во вторник, 18 декабря, рассказал ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России
Военная контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта против военнослужащих. Об этом во вторник, 18 декабря, рассказал ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России
Он отметил, что терроризм остается серьезной угрозой в стране. Помимо терактов контрразведка предотвратила шесть преступлений террористической направленности и пресекла деятельность 25 экстремистских группировок.
Кроме того, за последние пять лет сотрудники спецслужб изъяли из незаконного оборота в воинских частях более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, около двух миллионов боеприпасов, 377 самодельных взрывчаток, а также более 32 тонн взрывчатых веществ.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2018 году в России было ликвидировано 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. Кроме того, задержаны 236 рядовых боевиков и 589 пособников террористов.