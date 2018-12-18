Напавшего на школу в Перми подростка осудили почти на десять лет колонии

Источник: РИА Новости

В январе в пермской школе № 127 произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали 10 человек, среди них — четвероклассники и учительница. Подозреваемые в организации нападения двое подростков были задержаны, после лечения в больнице их перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы.

Рассмотрение уголовного дела в отношении одного из подростков началось в конце октября в закрытом режиме ввиду того, что подсудимый является несовершеннолетним. Подростку были предъявлены обвинения по трем преступлениям. Бывший 17-летний ученик школы, в частности, обвинялся в совершении с соучастником покушения на убийство 30 человек, среди которых были 9 малолетних учащихся и учитель, получившие множественные колото-резанные ранения, а также 19 малолетних учащихся. Кроме того, он обвинялся в умышленном уничтожении имущества школы путем поджога, а также в разбойном нападении на охранника школы с предметом, похожим на пистолет.

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В начале судебного процесса адвокат подсудимого Степан Овчинников заявил журналистам, что его подзащитный раскаялся в содеянном. По данным Овчинникова, подросток полностью признал вину в совершении поджога и частично в покушении на убийство. При этом подсудимый не признал вину в разбое, потому что этот инцидент произошел за полтора года до нападения на школу.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела в качестве окончательного наказания представитель гособвинения предложил суду определить подростка в воспитательную колонию сроком на 9 лет 10 месяцев и назначить ему штраф 40 тысяч рублей. Помимо этого, прокуратура предложила суду обязать подозреваемого наблюдаться и лечиться у врача-психиатра в амбулаторных условиях, а также в полном объеме удовлетворить исковые требования потерпевших.