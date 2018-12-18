Посольство России в Лондоне рассказало о «жестком взломе» своего сайта
Сайт посольства России в Лондоне — www.rusemb.org.uk — 17 декабря подвергся «жесткому взлому». Об этом дипломатическое представительство заявило ТАСС.
Сайт посольства России в Лондоне — www.rusemb.org.uk — 17 декабря подвергся «жесткому взлому». Об этом дипломатическое представительство заявило ТАСС.
По его данным, сайт был взломан во второй половине дня — в 14:48 по местному времени (17:48 мск). Это произошло «после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела, а также критического комментария относительно задания редакции BBC своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции», отметило посольство.
О каких именно публикациях идет речь, диппредставительство не уточнило. На момент публикации новости сайт был доступен.
16 декабря «РИА Новости» опубликовали переписку корреспондента Русской службы BBC Ольги Ившиной «с одним из стрингеров», освещающих в соцсетях акции «желтых жилетов» во Франции. Журналистка задает вопросы о возможном влиянии России на протесты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «вопиющим фактом», отметив, что ведомство напишет в ОБСЕ письмо по этому поводу.