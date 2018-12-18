Посольство России в Лондоне рассказало о «жестком взломе» своего сайта

По его данным, сайт был взломан во второй половине дня — в 14:48 по местному времени (17:48 мск). Это произошло «после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела, а также критического комментария относительно задания редакции BBC своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции», отметило посольство.