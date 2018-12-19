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06:44 (мск), источник: Ведомости

Основатель рыболовной компании «Акрос» найден мертвым

Основатель рыбодобывающей компании «Акрос» Валерий Воробьев был найден мертвым в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правохранительных органах столицы.

Об инциденте сообщили также «Пятый канал» и «Рен-ТВ». По их данным, ЧП произошло у одного из домов по улице Маршала Бирюзова в Москве. По предварительным данным, Воробьев выпал из окна своей квартиры на 12 этаже. Его тело нашли прохожие. Супруга бизнесмена в момент его гибели была дома и крепко спала, уточняет «Камчатка-информ».

Воробьеву было 72 года. Рыболовецкую компанию «Акрос» он создал в начале 90-х гг. на базе камчатского Управления промыслового флота и был ее гендиректором с 1992 по 2011 гг. С 2007 по 2011 гг. Воробьев был депутатом краевого заксобрания. С 2011 г. «Акрос» входит в мурманский холдинг рыбодобывающих предприятий «Норебо».

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