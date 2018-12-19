Основатель рыболовной компании «Акрос» найден мертвым
Основатель рыбодобывающей компании «Акрос» Валерий Воробьев был найден мертвым в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правохранительных органах столицы.
Основатель рыбодобывающей компании «Акрос» Валерий Воробьев был найден мертвым в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правохранительных органах столицы.
Об инциденте сообщили также «Пятый канал» и «Рен-ТВ». По их данным, ЧП произошло у одного из домов по улице Маршала Бирюзова в Москве. По предварительным данным, Воробьев выпал из окна своей квартиры на 12 этаже. Его тело нашли прохожие. Супруга бизнесмена в момент его гибели была дома и крепко спала, уточняет «Камчатка-информ».
Воробьеву было 72 года. Рыболовецкую компанию «Акрос» он создал в начале 90-х гг. на базе камчатского Управления промыслового флота и был ее гендиректором с 1992 по 2011 гг. С 2007 по 2011 гг. Воробьев был депутатом краевого заксобрания. С 2011 г. «Акрос» входит в мурманский холдинг рыбодобывающих предприятий «Норебо».