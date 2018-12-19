Основатель рыболовной компании «Акрос» найден мертвым

Об инциденте сообщили также «Пятый канал» и «Рен-ТВ». По их данным, ЧП произошло у одного из домов по улице Маршала Бирюзова в Москве. По предварительным данным, Воробьев выпал из окна своей квартиры на 12 этаже. Его тело нашли прохожие. Супруга бизнесмена в момент его гибели была дома и крепко спала, уточняет «Камчатка-информ».