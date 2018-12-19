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14:52 (мск), источник: Ведомости

Суд в Греции решил выдать обвиняемого в хищении $4 млрд россиянина Франции

Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче россиянина Александра Винника во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве, передает «РИА Новости».

Окончательное решение о выдаче Винника примет министр юстиции Греции, заявил адвокат Тимофей Мусатов. Он сообщил, что защита будет настаивать на отсрочке экстрадиции в связи с состоянием здоровья Винника — россиянин уже 24-й день держит голодовку. По словам адвоката, Греции было бы «приятнее» выдать Винника во Францию, а не в Россию или в США, которые также добиваются его экстрадиции.

«Мне давно стало ясно, что я являюсь политическим заключённым. Правосудие в отношении меня не работает. Я в заложниках нахожусь у греческой системы, и меня используют как разменную монету для решения своих политических дел. Моя жизнь не принимается во внимание», — заявил сам Винник.

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Ранее греческий суд вынес уже четыре решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции. В России Винника обвиняют в крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации. Винник весной этого года через своего представителя обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

Сейчас россиянин находится в афинской тюрьме. В июле 2017 г. его арестовали по запросу минюста США в связи с обвинением в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах Виннику грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.

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