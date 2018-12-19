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17:34 (мск), источник: RTVi

В Литве бывшего председателя левой партии заподозрили в шпионаже в пользу России

В Литве бывшего председателя партии Альгирдаса Палецкиса задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное издание 15 min.

Вместе с Палецкисом по тому же делу задержали еще нескольких человек, но их имена не раскрываются.

Как пишет литовское издание, политика задержали еще в октябре. Ему грозит от 3 до 15 лет. Следствие предполагает, что Палецкис сотрудничал с Россией не менее года.

В 2012 году Палецкиса судили в Литве за отрицание советской агрессии, его оправдали.

Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис рассказал журналистам, что в ходе расследования выяснилось, что российские спецслужбы вели сотрудничество с некоторыми местными политическими партиями. Пашилис уточнил, что речь не идет о парламентских партиях.

Генпрокурор отметил, что большинство задержанных — литовцы, но есть и один гражданин России. Точное число задержанных по делу он не назвал. Rubaltic пишет, что задержанный россиянин — это историк Валерий Иванов.

В Департаменте госбезопасности Литвы считают, что целью шпионажа было «оказание влияния на политические процессы» в стране.

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