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07:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Управленец пристроился к 800 млн

Арестован бывший руководитель ФГУП «РСУ МВД России».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Москве арестован бывший руководитель ФГУП «РСУ МВД России» Алексей Смык, от злоупотреблений полномочиями которого, по версии следствия, полицейское ведомство потеряло более 830 млн руб., в том числе при строительстве объектов своего госпиталя. Основанием для последующего ареста бывшего управленца послужил тот факт, что местом его постоянного проживания является Кипр. Интересно, что еще несколько лет назад господин Смык выступал свидетелем со стороны обвинения по делу экс-начальника УМВД Ивановской области генерала Александра Никитина, приговоренного за превышение должностных полномочий, допущенных в ходе строительства здания управления.

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Алексей Смык, являвшийся в последнее время безработным, был задержан следователями ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве 14 декабря, а на следующий день обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, злоупотреблять господин Смык начал в 2014 году, когда будучи и. о. гендиректора ФГУП «РСУ МВД России» заключил с министерством три контракта. В соответствии с ними за 322 млн руб. предстояло построить комплекс зданий и инженерных сетей центральной объединенной базы хранения ресурсов МВД России в подмосковном городе Реутове, за 1 млрд руб. возвести пристройку к главному клиническому госпиталю (ГКГ) министерства на улице Народного Ополчения, а также еще за 476 млн руб. построить подземный переход на территории того же ГКГ и склады. МВД в качестве аванса перечислило ФГУПу более 601 млн руб., однако работы так и не были выполнены в срок, что и стало причиной разбирательства в арбитражном суде. Окончательное решение по делу еще не вынесено, однако в ведомстве, посчитав, что РСУ, находящееся сейчас в стадии банкротства, ущерб все равно не компенсирует, обратились в СКР.

15 ноября по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело, по которому господин Смык вначале проходил свидетелем. Затем дело соединили с другим, по материалам которого Алексей Смык в 2014—2015 годах, злоупотребив полномочиями, обеспечил необоснованное перечисление еще 234 млн руб. на расчетные счета компаний «РБ-Сервис», КОН, «Каскад-холдинг» и «Беллатрикс», выступавших субподрядчиками в различных строительных проектах МВД. Свою вину господин Смык не признал.

В свою очередь, следователь ГСУ СКР, обратившаяся в Пресненский райсуд с ходатайством об аресте господина Смыка, сообщила, что тот обладает обширными связями в правоохранительных органах, коммерческих и государственных структурах.

Следует отметить, что в руководстве ведомственного ФГУПа господин Смык проработал четыре года, а до этого возглавлял АНО «Московская хозяйственная гильдия», являлся заместителем главы управы района Замоскворечье по торговле и депутатом Пресненского муниципального собрания Москвы от «Единой России». Кроме того, в суде отмечалось, что обвиняемый может оказать давление на своих бывших сотрудников по РСУ, выступающих свидетелями по делу, а также скрыться за границу. При этом местом постоянного проживания экс-главы предприятия МВД была названа Республика Кипр, где он имеет недвижимость. В результате господин Смык оказался в СИЗО как минимум до 15 февраля следующего года.

Интересно, что ранее господин Смык сам выступал свидетелем со стороны обвинения по делу бывшего начальника УМВД России по Ивановской области генерал-майора полиции Александра Никитина, который получил три года заключения за то, что, превысив должностные полномочия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), распорядился потратить более 90 млн руб. на цели, не предусмотренные контрактом на строительство нового здания управления, в частности на отделку своего кабинета и мебель. Отметим, что следствием уже тогда предъявлялись серьезные претензии не только к генералу Никитину, но и к руководителям ведомственного РСУ.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев

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