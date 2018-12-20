В Хабаровске вынесли приговор убийце пауэрлифтера

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Аллахверанов, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сдался следствию спустя месяц после происшествия.



Гособвинение запросило для Аллахверанова 19 лет лишения свободы. Адвокаты настаивали на изменении квалификации статьи на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», срок наказания по которой от 7 до 15 лет. На заседании суда в четверг Аллахверанов в своем последнем слове попросил прощения у родственников Андрея Драчева. Также он частично признал свою вину, заявив, что совершил преступление по неосторожности.