Дроны над лондонским аэропортом Гатвик: авиаколлапс затронул десятки тысяч пассажиров
Тысячи пассажиров застряли в лондонском аэропорту Гатвик, после того как
Тысячи пассажиров застряли в лондонском аэропорту Гатвик, после того как
Задержан вылет десятков рейсов. Самолеты, летящие в Гатвик, перенаправляются в другие аэропорты и города, в том числе в лондонские Хитроу и Лутон, а также в Манчестер, Кардифф, Париж и Амстердам.
По последним данным, коллапс затронул около 10 тысяч человек. Пассажирам, вылетающим из Гатвика в четверг, рекомендовано проверять статус своего рейса, прежде чем выезжать из дома.
По словам операционного директора Гатвика Криса Вудруфа, специалисты ищут дрон, который, судя по всему, еще находится в воздухе. Многочисленные полицейские наряды, в свою очередь, ищут человека, управлявшего нарушившими работу аэропорта дронами.
Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol заявляет, что
Похожий инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда беспилотный аппарат, пролетавший в непосредственной близости от
Первый раз аэропорт закрыли в девять часов вечера по местному времени в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника.
В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова
В интервью
По его словам, 20 полицейских нарядов ищут пилота дронов. Полиция решила не сбивать беспилотники из опасений, что шальные пули могут попасть в приборы управления
В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.
Сообщается, что тысячи пассажиров ждут своих рейсов в терминалах Гатвика, сотни людей провели несколько часов внутри самолетов, приземлившихся в других городах.
Одна из собеседниц
По ее словам, они просидели в самолете еще два часа, после чего их пересадили в автобус и отправили в Гатвик, откуда пара должна продолжить свой путь в Стамбул:
Как-тоожидаешь, что на такие случаи предусмотрены более эффективные меры безопасности и лучше продуманы экстренные меры.
Пассажир Кристофер Листер, возвращающийся из Киева, опубликовал фотографию с борта своего рейса, которую, по его словам, он сделал через шесть часов после того, как самолет, направлявшийся в Гатвик, приземлился в Бирмингеме.
Киприот Андри Куприяну, направляющийся из Лондона домой, так описал ситуацию в аэропорту: «Там были беременные женщины, одна из них спала на полу. Были люди с младенцами, проведшие здесь всю ночь. Мы видели инвалидов в колясках. Маленькие дети спали на полу».
Администрация аэропорта принесла извинения за неудобства и заверила, что авиалинии делают все возможное, чтобы обеспечить своих пассажиров местами в отелях или предоставить им альтернативные способы продолжить путь.
Источник: dronesafe.uk
На сайте аэропорта Гатвик сказано, что в этом году в рождественские праздники аэропорт готовится принять рекордное число пассажиров — 2,9 миллиона человек. Из них 73 тысячи должны вылететь из Гатвика уже в ближайшее воскресенье.