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16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Дроны над лондонским аэропортом Гатвик: авиаколлапс затронул десятки тысяч пассажиров

Тысячи пассажиров застряли в лондонском аэропорту Гатвик, после того как из-за замеченных над летным полем дронов была закрыта взлетно-посадочная полоса.

Источник: AARON TURSS

Задержан вылет десятков рейсов. Самолеты, летящие в Гатвик, перенаправляются в другие аэропорты и города, в том числе в лондонские Хитроу и Лутон, а также в Манчестер, Кардифф, Париж и Амстердам.

По последним данным, коллапс затронул около 10 тысяч человек. Пассажирам, вылетающим из Гатвика в четверг, рекомендовано проверять статус своего рейса, прежде чем выезжать из дома.

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По словам операционного директора Гатвика Криса Вудруфа, специалисты ищут дрон, который, судя по всему, еще находится в воздухе. Многочисленные полицейские наряды, в свою очередь, ищут человека, управлявшего нарушившими работу аэропорта дронами.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol заявляет, что взлетно-посадочная полоса Гатвика будет закрыта еще некоторое время.

Похожий инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда беспилотный аппарат, пролетавший в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы Гатвика, вынудил дирекцию дважды в течение получаса закрыть взлетно-посадочную полосу.

Поиски в воздухе и на земле

Некоторые пассажиры провели в самолетах много часов в ожидании разрешения ситуации | Источник: PA

Первый раз аэропорт закрыли в девять часов вечера по местному времени в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника.

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В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе.

В интервью Би-би-си Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.

По его словам, 20 полицейских нарядов ищут пилота дронов. Полиция решила не сбивать беспилотники из опасений, что шальные пули могут попасть в приборы управления взлетно-посадочной полосой.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.

По словам пассажиров, перед ними стоял выбор - ночевать на полу в аэропорту или искать ночлег в близлежащих гостиницах | Источник: EDDIE MITCHELL

Сообщается, что тысячи пассажиров ждут своих рейсов в терминалах Гатвика, сотни людей провели несколько часов внутри самолетов, приземлившихся в других городах.

Одна из собеседниц Би-би-си Кася Яворска летела со своим молодым человеком из Глазго в Гатвик, но их рейс был перенаправлен в другой лондонский аэропорт — Лутон.

По ее словам, они просидели в самолете еще два часа, после чего их пересадили в автобус и отправили в Гатвик, откуда пара должна продолжить свой путь в Стамбул:

Как-то ожидаешь, что на такие случаи предусмотрены более эффективные меры безопасности и лучше продуманы экстренные меры.

Пассажир Кристофер Листер, возвращающийся из Киева, опубликовал фотографию с борта своего рейса, которую, по его словам, он сделал через шесть часов после того, как самолет, направлявшийся в Гатвик, приземлился в Бирмингеме.

Киприот Андри Куприяну, направляющийся из Лондона домой, так описал ситуацию в аэропорту: «Там были беременные женщины, одна из них спала на полу. Были люди с младенцами, проведшие здесь всю ночь. Мы видели инвалидов в колясках. Маленькие дети спали на полу».

Администрация аэропорта принесла извинения за неудобства и заверила, что авиалинии делают все возможное, чтобы обеспечить своих пассажиров местами в отелях или предоставить им альтернативные способы продолжить путь.

Дроны в Британии: что говорит закон

  • Полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов
  • Запрещены полеты на высоте свыше 120 метров, что существенно повышает риск столкновения с управляемыми самолетами
  • Создание ситуации, подвергающей риску безопасность авиалайнера, является уголовным преступлением и карается тюремным заключением сроком на пять лет

Источник: dronesafe.uk

На сайте аэропорта Гатвик сказано, что в этом году в рождественские праздники аэропорт готовится принять рекордное число пассажиров — 2,9 миллиона человек. Из них 73 тысячи должны вылететь из Гатвика уже в ближайшее воскресенье.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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